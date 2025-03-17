Европейские бюрократы должны признать право Грузии на суверенитет – Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Кобахидзе выступил на конференции в Будапеште. В своей речи он заявил о вызовах, с которыми сталкивается его страна на фоне существования "глубинного государства".

Грузия – часть того свободного Запада, поддерживающего традиционные ценности, а не того "глубинного государства", которое пытается заставить мир почувствовать себя ничем и считает себя правителем, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на Конференции консервативных политических действий в Венгрии.

"В современном мире мы наблюдаем возмутительное событие – либеральный фашизм, распространяемый с помощью иностранного финансирования, старается ослабить государственные и общественные институты, поощрять ненависть и разрушить фундаментальные ценности общества"

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что бюрократы из ЕС должны признать право Грузии на суверенитет и демократию. По словам премьера, быть проевропейским не значит быть антигрузинским.

С 2012 года правящая партия "Грузинская мечта" делает все для сохранения мира и борется с дезинформацией, которую распространяют финансированные извне неправительственные организации и СМИ, отметил Кобахидзе.

Он добавил, что заявления администрации президента США Дональда Трампа обнадеживают, но все еще чувствуются глубоко проросшие корни "глубинного государства" в американскую и европейскую бюрократию, что доказывают факты давления на Грузию.

"Желаю удачи всем лидерам, которые против влияния либерального фашизма и "глубинного государства", которые защищают национальный суверенитет, традиционные ценности и волю своего народа"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, что Конференция консервативных политических действий проходит в Будапеште с 29 по 30 мая.