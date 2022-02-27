Суда за проход через Босфор и Дарданеллы будут платить больше

Турция увеличит стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Анкара и имеет право взимать плату за маяки и обслуживание с судов, проходящих через проливы.

Стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы с 1 июля вырастет на 15% - до $5,83, передает телеканал NTV со ссылкой на главу турецкого Минтранса Абдулкадира Уралоглу.

Цена за транзит не менялась почти 40 лет, до 2022 года. В июле 2023 года она увеличилась на 8% - до $4,42 за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого Франке со времени заключения Конвенции Монтре в 1936 году.

"Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил, что с 1 июля 2025 года стоимость золотого франка, который используется при расчете сборов, получаемых с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы и без захода в рамках Конвенции Монтрё о турецких проливах, будет увеличена на 15% по сравнению с прошлым (2024 - ред.) годом и составит 5,83 доллара США"

- NTV

Стоит добавить, что Конвенция сохраняет за судами свободу передвижения в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. Она также ограничивает тремя неделями нахождение военных кораблей стран, находящихся вне Черного моря.

В чрезвычайных ситуациях Анкара может ограничить и запретить проход военных кораблей через эти проливы. Кроме того, Турция может взимать плату за маяки, эвакуацию и медобслуживание с судов, которые проходят через Босфор и Дарданеллы.