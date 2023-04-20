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Страны ОДКБ поговорили о развитии военного сотрудничества

Страны ОДКБ поговорили о развитии военного сотрудничества
© Фото: ОДКБ
Военный комитет ОДКБ на состоявшемся сегодня заседании обсудили развитие сотрудничества. Также участники встречи поговорили о военнополитической обстановке в зоне ответственности организации.

Сегодня состоялась заседание военного комитета ОДКБ. Об этом сообщили 20 апреля Минобороны России.

Главной темой встречи, прошедшей в онлайн-формате, стало дальнейшее развитие сотрудничества стран в военной сфере. Члены военного комитета также поговорили о военнополитической обстановке в зоне ответственности организации.

В мероприятии участвовали представители России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
 

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