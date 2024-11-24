Столица Абхазии снова примет фестиваль гурманов

Власти Сухума на следующей неделе проведут еще один, уже второй за лето большой четырехдневный гастрономический фестиваль и ярмарку: в этот раз праздник для гурманов пройдет на набережной Махаджиров.

Вдохновленные успехом первого гастрономического фестиваля, власти абхазского курортного Сухума объявили о втором таком мероприятии, которое пройдет на следующей неделе с 5 по 8 августа на набережной Махаджиров.

"Абхазия становится все более удобной точкой притяжения, и мы хотим под логистику, которая активно, динамично развивается, создавать события, которые станут поводом для гостей, для российских туристов сюда приезжать. Принимать гостей, вкусно их кормить - часть нашего культурного кода"

- арт-директор фестиваля Хибла Возба.

Гостей праздничной ярмарки будут ждать десять гастрономических зон с блюдами от шеф-поваров и рестораторов Абхазии, вино от Союза виноградарей, а также диджей-сеты.

"Праздником живота" праздник не ограничится – в день открытия в городе будет запущен светомузыкальный фонтан на воде, подаренный Арт-кластером "Таврида", а также ожидается прибытие из Сочи первого тестового рейса пассажирского судна "Комета" на 120 человек, передает Sputnik Абхазия.

Организаторы праздника ставят перед собой задачу популяризации культурного и гастрономического бренда Абхазии и знакомство с шеф-поварами, которые готовятся к обучению в Институте гастрономии Сибирского Федерального Университета.

Напомним, это – уже второй гастрономический фестиваль, который в нынешнем году приняла сухумская набережная. Первый проходил месяц назад, 5 июля, на площади Багапш и был приурочен ко Дню города. На нем были представлены блюда абхазской, русской и европейской кухни, которые прямо на месте готовили 15 абхазских и российских поваров.