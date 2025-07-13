Порт Сухума подготовили к приему "Кометы" из Сочи

Специалисты подготовили Сухумский порт к приему пассажирского судна "Комета" из Краснодарского края. Первый рейс намечен на 6 августа.

Порт Сухума готов принять первый морской рейс из Сочи, который будет выполнять пассажирское судно "Комета", рассказал журналистам главный инженер "Абхазского морского пароходства" Григорий Тамбия.

Причал был изначально приспособлен для разнообразных пассажирских судов, но его немного модернизировали по просьбе судовладельца, передал он в разговоре с издание Sputnik Абхазия.

Напомним, что первый тестовый рейс между Сочи и Сухумом запланирован на 6 августа.