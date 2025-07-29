Ставрополье получило первых гидов со знанием языка жестов

Два гида из Ставропольского края прошли официальную аттестацию и теперь могут проводить экскурсии для людей с нарушениями слуха. Это стало важным шагом к созданию доступной туристической среды в регионе.

Впервые в Ставропольском крае появились аттестованные экскурсоводы, владеющие жестовым языком. Согласно информации министерства туризма и оздоровительных курортов края, это поможет сделать путешествия по Ставрополью более комфортными и инклюзивными.

Экскурсоводы смогут сопровождать туристов с нарушением слуха в культурно-познавательных маршрутах по региону. В министерстве подчеркнули, что недавно на федеральном уровне обсуждался законопроект, который предусматривает создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В частности, речь идет об обязательствах турфирм и объектов размещения по созданию доступной среды для всех категорий туристов.

Глава министерства Андрей Толбатов отметил, что в регионе ставят цель обеспечить комфортное пребывание для всех посетителей, в том числе для людей с ограничениями по здоровью. Аттестация гидов рассматривается как важный шаг для повышения качества туристического сервиса. Сейчас в реестре зарегистрировано около 220 специалистов из Ставрополя, желающих пройти такую аттестацию.

Напомним, что с 1 марта 2025 года в РФ вступило в силу требование, обязывающее экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить официальную аттестацию – это одна из мер по стандартизации и развитию отрасли.