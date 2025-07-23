Вестник Кавказа

Кисловодск потратит на туристический код свыше 200 млн рублей

Железнодорожная станция Кисловодск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кисловодска заявили, что свыше 200 млн рублей будет направлено на создание туристического кода. Кисловодск стал единственным городом в регионе, который участвует в проекте.

Руководитель Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о планах властей города потратить свыше 200 млн рублей на создание единого туристического кода в рамках проекта "Туризм и гостеприимство".

Он отметил, что подрядчик по аукциону уже определен. Мэр подчеркнул, что в настоящее время планируется приступить к созданию единого кода улиц центра города вокруг бульвара.

Моисеев заявил, что в Кисловодске будут установлены малые архитектурные формы, остановочные павильоны, лавочки, зарядки для телефонов, информационные стенды и Wi-Fi, пишет ТАСС.

"Первый этап в этом году, на который получили более 100 млн рублей, в следующем году второй этап, тоже более 100 млн рублей"

- Евгений Моисеев

Градоначальник добавил, что Кисловодск стал единственным городом на Ставрополье, который примет участие в данном проекте.

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