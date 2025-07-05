Поток туристов в Кисловодск рекордно вырос

Турпоток в Кисловодск в первом полугодии 2025 года увеличился на 13%. За шесть месяцев курорт на Ставрополье принял более 256 тыс человек.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил об увеличении туристического потока в город в этом году.

"Рекордное за всю историю Кисловодска количество туристов отдохнуло в здравницах Кисловодска. Более 256 тыс человек отдохнули в коллективных средствах размещения за первые 6 месяцев 2025 года"

– глава города

Моисеев уточнил, что поток туристов возрос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12,7%.

Отдохнувшие в частном секторе не учитываются статистикой, однако обычно их количество вдвое больше.

Кисловодск принял свыше 960 тыс человек с начала года - более 350 тыс были однодневным туристами, следует из предварительных данных от сотовых операторов.