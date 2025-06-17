Вестник Кавказа

Ежедневные электрички Кисловодск-Железноводск запустят в июле

Ежедневные электрички Кисловодск-Железноводск запустят в июле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На фоне туристического сезона в Ставрополье запускают ежедневные поезда между Кисловодском и Железноводском. Они будут ходить по четыре раза в день.

В Ставропольском крае с 12 июля станут чаще ходить электрички между Кисловодском и Железноводском.

Ранее поезда ходили только по выходным, с 12 июля они станут ежедневными.

"Составы будут совершать по четыре рейса в прямом и обратном направлениях. Электрички назначены на период повышенного спроса в курортный сезон. Планируется, что курсировать они будут до 12 октября"

– Северо-Кавказская железная дорога

Электропоезд будет делать следующие остановки: Минутка, Подкумок, Белый Уголь, Ессентуки, Золотушка, Скачки, Новопятигорск, Пятигорск, Лермонтовский, Машук, Иноземцево и Бештау, уточнили в СКЖД.

Отправление из Кисловодска: 9:25, 12:27 (13:00 в выходные и праздники), 16:30, 19:00. Отправление из Железноводска: 12:14 (12:30 в выходные и праздники), 15:10, 18:40, 21:01.

Время в пути из 1 час 30 минут и 1 час 50 минут в зависимости от направления.

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