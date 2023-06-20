Ставрополье нарастило выпуск мороженого

Общий выпуск ледяного десерта составил 11 тыс т. Главные секреты успеха ставропольского мороженого – это качество и вкус.

Ставропольские производители значимо нарастили выпуск морожено. Так, по данным главы регионального Минэкономразвития, в минувшем году было выпущено на 15% больше продукции – всего 11 тыс т.

«В 2023 году в крае произвели 11 тысяч тонн мороженого. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Ставропольское мороженое пользуется повышенным спросом среди россиян. Оно продается во многих городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве»

– Денис Полюбин

Далее он подчеркнул, что популярность ставропольского мороженого обусловлена такими факторами как «вкус» и «качество». А популярность продукции, в свою очередь, ведет к росту объемов производства, отметил министр.