Сколько можно есть мороженого?

Опубликовано: 16:58, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мороженое - любимое летнее лакомство многих людей. И тем, кто ведет здоровый образ жизни, стоит знать о пользе и вреде, о том, сколько, кому и когда можно есть мороженое.

Мороженое, столь желанное в жаркий летний день, с точки зрения врачей не очень-то полезно. О нюансах, связанных с этим молочным лакомством, рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, в мороженом, конечно, есть немного белка и кальция от молока, но пользу от них перебивает высокое содержание сахара и жира. Фруктовый лед - не выход, он тоже обычно чересчур сладкий.

"Так что мои рекомендации - одно мороженое в месяц пройдет для фигуры незаметно, все остальное - уже излишество"

– Зухра Павлова

Врач добавила, что для охлаждения в жару можно самим замораживать свежевыжатый сок. Особенно это актуально для приверженцев ЗОЖ.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Польза мороженого

Эндокринолог признала, что некоторую пользу мороженое все же приносит - оно всегда поднимет настроение.

Когда лучше есть мороженое?

По словам Павловой, мороженое стоит кушать только до 15.00, как и все сладости. Иначе сахар в крови поднимется слишком резко.

Кому нельзя есть мороженое и почему?

Врач предупредила, что для мороженого есть определенные "противопоказания":

лишний вес - причина понятна,

угревая болезнь - увы, она обостряется из-за мороженого.