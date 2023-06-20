Сколько можно есть мороженого?

Мороженое, столь желанное в жаркий летний день, с точки зрения врачей не очень-то полезно. О нюансах, связанных с этим молочным лакомством, рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
По ее словам, в мороженом, конечно, есть немного белка и кальция от молока, но пользу от них перебивает высокое содержание сахара и жира. Фруктовый лед - не выход, он тоже обычно чересчур сладкий.
"Так что мои рекомендации - одно мороженое в месяц пройдет для фигуры незаметно, все остальное - уже излишество"
– Зухра Павлова
Врач добавила, что для охлаждения в жару можно самим замораживать свежевыжатый сок. Особенно это актуально для приверженцев ЗОЖ.
Польза мороженого
Эндокринолог признала, что некоторую пользу мороженое все же приносит - оно всегда поднимет настроение.
Когда лучше есть мороженое?
По словам Павловой, мороженое стоит кушать только до 15.00, как и все сладости. Иначе сахар в крови поднимется слишком резко.
Кому нельзя есть мороженое и почему?
Врач предупредила, что для мороженого есть определенные "противопоказания":
- лишний вес - причина понятна,
- угревая болезнь - увы, она обостряется из-за мороженого.