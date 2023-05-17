Мороженое из овечьего молока начали делать в Дагестане

Опубликовано: 21:41, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попробовать мороженое, сделанное из овечьего молока, теперь можно в Дагестане. Технологию оригинального десерта освоила компания "Согратль".

В Дагестане впервые стали выпускать мороженое из молока овец - новую технологию освоила агрофирма "Согратль". Необычное лакомство представили на Всероссийской выставке овец и коз, которая проходит сейчас в Каспийске.

Директор компании подчеркнул, что сырье для мороженого было получено из собственных овец, пишет ТАСС.

"Мороженое всем нравится по вкусовым качествам, люди возвращаются. Овечье молоко богато по своим микроэлементам, имеет более высокую жирность и содержание белка, по сравнению с коровьим"

— Абдурахман Чураев

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Он добавил, что фирма также занялась изготовлением овечьего сыра. Чураев обратил внимание на то, что продукция пользуется спросом.

В ближайшем будущем "Согратль" планирует перейти к массовому производству.