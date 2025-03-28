Вестник Кавказа

Ставку рефинансирования оставили на текущем уровне в Грузии

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии решили оставить неизменной ставку рефинансирования. Последний раз Нацбанк снижал ее весной прошлого года.

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на текущем уровне 8%. Такое решение было принято на прошедшем 18 июня заседании комитета монетарной политики.

"В результате макроэкономического анализа и существующих рисков Комитет монетарной политики посчитал оптимальным сохранить осторожный подход и сохранил ставку монетарной политики неизменной – на уровне 8%"

– Нацбанк республики

Нацбанк впервые за 13 месяцев снизил ставку рефинансирования в мае 2023 года, после чего в течение долгого времени продолжал постепенно уменьшать ее. Последний раз ставка снижалась в мае прошлого года.

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