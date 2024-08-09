Стамбулу завтра пообещали аномальную жару

Уже завтра, в понедельник, 19 августа, в ряде регионов ожидается аномально жаркая погода – особенно сильно она скажется на крупнейшем мегаполисе страны Стамбуле, предупреждают турецкие синоптики.

Турцию завтра снова ждет аномально жаркая погода, она затронет ряд регионов страны и особенно ярко проявит себя в Стамбуле, пишет турецкая газета Yenicağ.

"В прогнозе погоды, опубликованном Главным управлением метеорологии, предупреждается, что завтра во многих регионах, особенно в Стамбуле, температура повысится на 8 градусов"

- издание

Жителей и гостей страны синоптики призвали избегать нахождения на улицах в часы пика жары – с 11 до 16 часов, отметив, что предупреждение особо касается людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и детей. Также они посоветовали стараться пить больше чистой негазированной воды, чтобы избежать солнечного удара, - добавляет газета.