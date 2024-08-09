Власти Армении оценили риск проникновения оспы обезьян

Минздрав Армении прокомментировал ситуацию со вспышкой оспы обезьян, которую в ВОЗ признали ЧС международного масштаба. В ведомстве оценили риск распространения заболевания в стране.

На сегодняшний день в Армении не зафиксировано ни одного случая оспы обезьян, рассказали в Минздраве страны.

В ведомстве усомнились в том, что вирус может попасть в республику.

"Риск проникновения и дальнейшего распространения оспы усматривается низким"

– министерство

Отметим, что накануне оспа обезьян была впервые за долгое время выявлена за пределами Африки – в Швеции. Сегодня стало известно о случае заболевания в Пакистане, завезенном, скорее всего, с Ближнего Востока.

Оспа обезьян – острое вирусное заболевание. Ранние симптомы напоминают признаки ОРВИ, диагностировать заболевание помогают увеличенные лимфоузлы. Позже появляется характерная сыпь. Заразиться можно как от животного, так и от человека – в обоих случаях при близком контакте.