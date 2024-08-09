Несколько тысяч человек остались без света в Краснодаре в пятницу

Авария обесточила ряд частных домов в столице Краснодарского края. Отключение электричества затронуло несколько тысяч человек.

В пятницу, 16 августа, в Краснодаре пропало электричество у ряда горожан. Об этом рассказали в городской администрации.

В настоящее время электроэнергии нет у нескольких тысяч местных жителей, передает "Интерфакс".

"(Отключение затронуло – прим. ред. ) 2,3 тыс. человек, это частный сектор"

– представитель пресс-службы администрации

Информацию об аварии подтвердила также в своем Telegram-канале Единая дежурная диспетчерская служба.

В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.