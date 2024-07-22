КЧР отказалась от крупного празднования дня республики

Сентябрьское торжество по поводу дня Карачаево-Черкесии и Черкесска обойдется без крупных мероприятий. Решение об этом приняли республиканские власти.

Карачаево-Черкесия и ее столица останутся без помпезного празднования дня республики. В качестве подарка местным жителям организуют выставку, где продемонстрируют достижения народного хозяйства КЧР, откроют современный центр для молодежи и фонтан со светомузыкой, рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Мы уйдем от больших концертов и массовых развлекательных мероприятий. Однако, исторические даты — это важный этап развития региона, и мы должны показать, с чем мы подошли к очередной годовщине. Основной упор сделаем на мероприятиях просветительского и патриотического характера»

- Рашид Темрезов

В республиканской столице откроют светомузыкальный фонтан. В Карачаевске проведут ряд фестивалей на семейную, военную и художественную тематику. В населенном пункте Кавказский откроется крупный молодежный центр.