На стоянке в Сочи пылала яхта

Сегодня днем в порту Сочи на стоянке вспыхнула одна из яхт – к счастью, пожар начали тушить сразу же, а средства пожаротушения сработали штатно: огонь удалось оперативно локализовать, однако яхта выгорела полностью.

Сегодня днем в морском торговом порту Сочи на яхтенной стоянке загорелась яхта "Эврика", сообщает Telegram-канал Sochi Today.

"Сгорела яхта "Эврика" в Морпорту Сочи. Яхту уже почти потушили. Причина - нарушение техники безопасности во время обслуживания. Вспыхнули пары топлива во время замены бензонасоса, сообщают с места"

- Sochi Today

С огнем пятеро спасателей справились быстро, поскольку тушить маломерное судно стали сразу же после возгорания, техника не подвела, однако яхта площадью 10 кв м выгорела полностью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.