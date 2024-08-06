Вестник Кавказа

Путин совершит государственный визит в Азербайджан

Путин совершит государственный визит в Азербайджан
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент России в ближайшие дни совершит государственный визит в Азербайджан. Его анонсировала только что пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин совершит государственный визит в Азербайджан, он назначен на 18-19 августа, рассказали в Кремле.

В сообщении описывается повестка переговоров: стороны поговорят о дальнейшем развитии отношений стратегического партнерства и союзничества, которые существуют между Москвой и Баку. Кроме того, будут рассмотрены актуальные международные и региональные проблемы.

"По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы"

– Кремль

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