Президент России в ближайшие дни совершит государственный визит в Азербайджан. Его анонсировала только что пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин совершит государственный визит в Азербайджан, он назначен на 18-19 августа, рассказали в Кремле.
В сообщении описывается повестка переговоров: стороны поговорят о дальнейшем развитии отношений стратегического партнерства и союзничества, которые существуют между Москвой и Баку. Кроме того, будут рассмотрены актуальные международные и региональные проблемы.
"По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы"
– Кремль