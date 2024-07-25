Вестник Кавказа

Детали визита Путина согласовывают в Анкаре

Детали визита Путина согласовывают в Анкаре
© Фото: сайт Кремля
Анкара работает над согласованием даты и повестки визита Владимира Путина в Турцию. Ранее в Кремле заявили, что вопросов на повестке много.

В Анкаре продолжают работу над процессом согласования даты и повестки приезда российского лидера Владимира Путина в Турцию, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства выразил надежду на приезд Путина в самое ближайшее время. Он добавил, что работа ведется, однако приблизительной даты визита Путина пока нет.

Ранее в Кремле заявили, что поездка главы РФ в Турцию согласовывается по дипломатическим каналам. Там же отметили большое количество вопросов, которые стоят на повестке.

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