Детали визита Путина согласовывают в Анкаре

Анкара работает над согласованием даты и повестки визита Владимира Путина в Турцию. Ранее в Кремле заявили, что вопросов на повестке много.

В Анкаре продолжают работу над процессом согласования даты и повестки приезда российского лидера Владимира Путина в Турцию, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства выразил надежду на приезд Путина в самое ближайшее время. Он добавил, что работа ведется, однако приблизительной даты визита Путина пока нет.

Ранее в Кремле заявили, что поездка главы РФ в Турцию согласовывается по дипломатическим каналам. Там же отметили большое количество вопросов, которые стоят на повестке.