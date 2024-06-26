Вестник Кавказа

Краснодар готовит аукцион по проектированию новой трамвайной ветки

Краснодар готовит аукцион по проектированию новой трамвайной ветки
© Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Процесс строительства новой трамвайной ветки, которая соединит центр Краснодара с микрорайоном Гидрострой, небыстрый, однако работа ведется: уже к 2026 году город получит проект создания этого маршрута.

В Краснодаре ведется активная работа по разработке проекта трамвайной ветки на Гидрострой, она завершится в 2026 году, рассказал в ходе прямого эфира на Telegram-канале KRD.ru заместитель главы города Владимир Архипов.

"В сентябре будет объявлен аукцион по поиску подрядчика для проектирования объекта, до конца года (октябрь-ноябрь) планируем заключить контракт. Срок проектирования составит порядка 1,5 лет"

- Владимир Архипов

Трудность проектирования состоит в том, что участок, где должна пройти трамвайная линия, имеет много инженерных сооружений и коммуникаций, и все эти тонкости нужно учесть при создании технического задания, тем не менее, в планах городского руководства уже в сентябре выставить проектирование на торги.

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