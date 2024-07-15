Весь Моздокский район получил газ

Газ пришел ко всем жителям Моздокского района Северной Осетии – достичь такого результата удалось благодаря программе социальной догазификации, по которой был построен последний в районе газопровод.

С вводом в эксплуатацию нового межпоселкового газопровода длиной почти 5 км Моздокский район Северной Осетии стал первым в регионе, газифицированным на 100%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Обеспечить 100%-ную газификацию району помог новый газопровод к селам Хурикау и Кусово, который заработал сегодня, передает "Интерфакс".

"Строительством данного газопровода мы полностью закрываем этот вопрос в Моздокском районе. Тепло в доме, вода, газ - это неотъемлемая часть повседневной жизни, которая должна быть естественной и нормальной в современных условиях. Понимая это, мы активными темпами стараемся обеспечить комфортными условиями жителей отдаленных населенных пунктов, которые по объективным причинам были лишены этих благ"

- глава республики Сергей Меняйло

В обоих селах уже построены и запущены в эксплуатацию 13 км внутрипоселковых газовых сетей, которые принесли голубое топливо в дома их жителей, добавил глава региона.