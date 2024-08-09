Вестник Кавказа

"Некислый хоровод" соберет 2024 участника на фестивале в Кисловодске

Железнодорожная станция Кисловодск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Удивительное событие произойдет в эти выходные в Кисловодске: на фестивале ягод гости со всей России встанут в огромный "некислый хоровод". Всего в круг соберутся 2024 участника.

В ближайшие часы в Кисловодске стартует фестиваль ягод, который называется "Ягодный берег" Ставрополья. Его центральным и, пожалуй, самым ярким событием станет гигантский хоровод, рассказали в администрации города.

Мероприятие будет проходить в субботу и воскресенье на благоустроенном Старом озере. Для гостей будут доступны свыше 50 т самых разных ягод, включая и арбузы.

Кроме собственно ягод, организована развлекательная программа. Организаторы предусмотрели интерактивные мероприятия. Любители спорта смогут принять участие в интересных состязаниях. Запланированы мастер-классы, ожидаются выступления музыкантов.

Самым ярким событием фестиваля станет "Гигантский некислый хоровод". Оно состоится у главной сцены. В хороводе объединятся 2024 участника, которые приехали в Кисловодск со всей России.

Фольклорная программа будет продолжаться больше семи часов.

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