Электричками Махачкала-Дербент воспользовались с начала года свыше 450 тыс человек

Самым востребованным железнодорожным направлением на юге России признан маршрут Минводы-Кисловодск. Активно эксплуатируются электрички из Махачкалы до Дербента.

Как рассказали в "Российских железных дорогах", наиболее популярным железнодорожным направлением на юге России стали поезда из Минеральных Вод до Кисловодска.

По данным организации, порядка 3,5 млн человек было перевезено по этому маршруту с начала текущего года.

На втором месте находится маршрут из Ростова-на-Дону до Таганрога. С января по июль этим направлением воспользовались более 2,6 млн пассажиров.

Кроме того, есть спрос на электрички из Махачкалы до Дербента. За 7 месяцев 2024 года перевезли 463 тыс человек.