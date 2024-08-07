Автобусная остановка в Махачкале за ночь стала кофейней

В столице Дагестана автобусную остановку за одну ночь превратили в кофейню. Хозяина заведения ищет мэрия, ларьку грозит снос.
В Махачкале неизвестный предприниматель превратил автобусную остановку в кофейню. Мужчина переоборудовал точку для остановки автобусов за одну ночь.
Как пишет телеграм-канал Mash Gor, инцидент произошел на улице Акушинского. Бизнесмен накрыл стеклянный навес шифером, прилепил вывеску и поставил кофе-машину.
Отмечается, что городское руководство ищет предпринимателя, имя которого не раскрыто, и грозит сносом заведения. Однако ответа от него по-прежнему нет.