Вестник Кавказа

Автобусная остановка в Махачкале за ночь стала кофейней

Кофе на песке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана автобусную остановку за одну ночь превратили в кофейню. Хозяина заведения ищет мэрия, ларьку грозит снос.

В Махачкале неизвестный предприниматель превратил автобусную остановку в кофейню. Мужчина переоборудовал точку для остановки автобусов за одну ночь.

Как пишет телеграм-канал Mash Gor, инцидент произошел на улице Акушинского. Бизнесмен накрыл стеклянный навес шифером, прилепил вывеску и поставил кофе-машину.

Отмечается, что городское руководство ищет предпринимателя, имя которого не раскрыто, и грозит сносом заведения. Однако ответа от него по-прежнему нет.

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