Вестник Кавказа

Фестиваль лета откроется в Махачкале

Фестиваль лета откроется в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане пройдет фестиваль "Лето в Махачкале". Мероприятие состоится с 16 по 18 августа. Оно пройдет при поддержке мэрии города.

В парке 50-летия Октября в столице Дагестана состоится семейный фестиваль "Лето в Махачкале", пишет пресс-служба городской мэрии.

Мероприятие будет длиться три дня – с 16 по 18 августа. Открытие запланировано на 16 число в 17:00.

"Это уникальное событие станет настоящим праздником для всех, кто хочет провести время с пользой и удовольствием, наслаждаясь атмосферой лета и радости"

- мэрия Махачкалы

Отмечается, что для гостей подготовили культурную программу с выставками народных промыслов, а также выступлением творческих коллективов.

Стоит добавить, что организаторами выступит Управление спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Махачкалы.

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