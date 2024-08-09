Вестник Кавказа

Под Гулькевичами тушат крупный пожар в промзоне

Под Гулькевичами тушат крупный пожар в промзоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Гулькевичском районе Краснодарского края сегодня днем вспыхнул крупный пожар на территории промышленной зоны – горят склады, огонь тушат четыре бригады кубанских огнеборцев.

Сегодня на заброшенной ферме в Гулькевичском районе Краснодарского края вспыхнул крупный пожар – на площади в 1700 кв м горят склады промзоны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре в промзоне в поселке Венцы поступило диспетчеру пожарной охраны в 14:08. В 14:15 на место возгорания прибыли первые подразделения огнеборцев, которые и оценили: пожар пылает на площади свыше 1700 кв м, передает "АиФ-Юг".

Пока справиться с огнем не удается – его тушат 13 сотрудников МЧС, в их распоряжении находятся четыре единицы противопожарной техники.

Тем не менее, явной угрозы распространения огня нет, о пострадавших также не сообщается.

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