Житель Дербента стал жертвой кражи 10 тыс рублей

Пьяный вор присвоил себе 10 тыс рублей жителя Дербента, чтобы потратить их на личные нужды. В содеянном он сознался полицейским.

К правоохранительным органам Дербента обратился молодой человек с заявлением о краже у него более 10 тыс рублей с личного счета. С его слов, это стало возможно из-за взлома терминала на мойке машин.

Сотрудники ведомства начали расследование и нашли злоумышленника, который сразу сознался в преступлении. И потерпевшему, и подозреваемому было по 27 лет.

Преступник объяснил причину своих действий. В момент кражи он был пьян и ему просто захотелось присвоить чьи-то кровно заработанные деньги, чтобы потратить на собственные нужды.

Следователи продолжают выяснять детали происшествия.