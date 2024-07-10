Вор женских сумок с драгоценностями пойман в Дербенте

Полиция задержала мужчину, укравшего на вокзале Дербента женскую сумку с деньгами и ювелирными украшениями. Заведено уголовное дело.

Правоохранительные органы Дагестана поймали вора женской сумки в Дербенте, где лежали деньги и драгоценности, рассказали в местном отделении МВД России.

Потерпевшая находилась в здании железнодорожного вокзала и сидела на скамейке. Она ненадолго отошла и оставила свою сумку без присмотра буквально на минуту. Этим воспользовался злоумышленник. Он забрал ее вещь, где лежали деньги и дорогие украшения, и засунул себе в рюкзак.

Как только женщина заметила пропажу, то обратилась в полицию. Причиненный ущерб, с ее слов, составил более 85 тыс рублей.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего рецидивиста из Ярославля.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ “Кража”. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 5 лет"

- Управление на транспорте МВД России по СКФО