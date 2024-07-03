Мужчина попал под суд за немаркированные молочные продукты в Дербенте

В Дербенте мужчина поставлял немаркированную молочную продукцию двум городским больницам. Он ожидает суда в Дагестане.

Житель Дербента попал под стражу за продажу немаркированных молочных продуктов. Об этом рассказала Прокуратура Дагестана.

Следствие выяснило, что мужчина с 2022 года от лица бизнесмена заключал госконтракты с несколькими организациями. Среди них - ГБУ РД «Сулейман-Стальская центральная районная больница» и «Дербентская центральная городская больница».

Вырученная с контрактов сумма составляет почти два млн рублей.

Сейчас уголовное дело отправилось на рассмотрение в местный суд.

Маркировка молочных продуктов необходима для контроля качества. Непроверенные молоко, сыр и творог не раз становились причиной отравлений как детей, так и взрослых.