Огонь охватил 1 тыс кв метров возле селения в Кабардино-Балкарии

В пятницу утром у села в КБР произошло возгорание. Площадь пожара со временем достигла 1 тыс кв метров.
В Кабардино-Балкарии сегодня ранним утром вспыхнул пожар около села Кенже. Об этом сказано в сообщении, размещенном 16 августа в Telegram-канале регионального главка МЧС.
Со временем огонь охватил около 1 тыс кв метров.
"По прибытии на место происшествия было установлено, что на придорожной полосе произошло возгорание выкорчеванных деревьев"
– пресс-служба управления
Пожар уже удалось локализовать, распространение огня остановлено.
В настоящее время проводятся работы по ликвидации отдельных очагов пожара.