Вестник Кавказа

Огонь охватил 1 тыс кв метров возле селения в Кабардино-Балкарии

пожар около села Кенже
© Фото: Telegram-канал МЧС Кабардино-Балкарии
В пятницу утром у села в КБР произошло возгорание. Площадь пожара со временем достигла 1 тыс кв метров.

В Кабардино-Балкарии сегодня ранним утром вспыхнул пожар около села Кенже. Об этом сказано в сообщении, размещенном 16 августа в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Со временем огонь охватил около 1 тыс кв метров.

"По прибытии на место происшествия было установлено, что на придорожной полосе произошло возгорание выкорчеванных деревьев"

– пресс-служба управления

Пожар уже удалось локализовать, распространение огня остановлено.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации отдельных очагов пожара.

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