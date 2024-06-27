Боеприпас времен ВОВ обезвредили в Домбае

Специалисты Росгвардии успешно обезвредили боеприпас времен Второй мировой войны, который был обнаружен в неподалеку от курорта Домбай.
Боеприпас был обнаружен случайно в ходе плановых земляных работ, проводимых на территории курорта. Рабочие, занимавшиеся расчисткой территории для строительства новой туристической инфраструктуры, наткнулись на металлический предмет, напоминающий артиллерийский снаряд. Были вызваны специалисты, чтобы идентифицировать находку и принять меры.
Прибыв на место, специалисты Росгвардии оградили территорию и приступили и тщательно изучили находку. Было важно действовать максимально аккуратно, чтобы избежать случайного детонации.
После детального осмотра выяснилось, что это был артиллерийский снаряд, активно использовавшийся немецкими войсками для обстрелов укрепленных позиций и бронетехники противника.
Отметим, что в периоды наиболее интенсивных боевых действий немецкие войска активно использовали артиллерийские орудия для базирования в горных районах. Исключением не стал и район Домбая, где во время войны были сосредоточены значительные силы противника. Эти местности служили удобными позиций для обстрела стратегически важных объектов.
Многие артиллерийские снаряды и другие виды боеприпасов, обнаруженные на территории Домбая, оставались неразорвавшимися на протяжении десятилетий.