Вестник Кавказа

Боеприпас времен ВОВ обезвредили в Домбае

Боеприпас времен ВОВ обезвредили в Домбае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Домбае был обезврежен боеприпас времен Великой Отечественной войны. Специалисты Росгвардии идентифицировали его как артиллерийский снаряд немецкого производства.

Специалисты Росгвардии успешно обезвредили боеприпас времен Второй мировой войны, который был обнаружен в неподалеку от курорта Домбай.

Боеприпас был обнаружен случайно в ходе плановых земляных работ, проводимых на территории курорта. Рабочие, занимавшиеся расчисткой территории для строительства новой туристической инфраструктуры, наткнулись на металлический предмет, напоминающий артиллерийский снаряд. Были вызваны специалисты, чтобы идентифицировать находку и принять меры.

Прибыв на место, специалисты Росгвардии оградили территорию и приступили и тщательно изучили находку. Было важно действовать максимально аккуратно, чтобы избежать случайного детонации.

После детального осмотра выяснилось, что это был артиллерийский снаряд, активно использовавшийся немецкими войсками для обстрелов укрепленных позиций и бронетехники противника.

Отметим, что в  периоды наиболее интенсивных боевых действий немецкие войска активно использовали артиллерийские орудия для базирования в горных районах. Исключением не стал и район Домбая, где во время войны были сосредоточены значительные силы противника. Эти местности служили удобными позиций для обстрела стратегически важных объектов.

Многие артиллерийские снаряды и другие виды боеприпасов, обнаруженные на территории Домбая, оставались неразорвавшимися на протяжении десятилетий.

 

 

 

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