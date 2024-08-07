Вестник Кавказа

Комнаты квестов проверят в Краснодаре

Комнаты квестов проверят в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре проверяют работу квестов. Правоохранителя убедятся в их пожарной безопасности.

Прокуратура Краснодара начала проверку деятельности квест-комнат в городе с целью убедиться в их соблюдении пожарной безопасности и трудового законодательства. Эта инициатива стала частью общегородского мероприятия по повышению безопасности и контролю за соблюдением правил в развлекательных заведениях.

Сотрудники прокуратуры акцентируют внимание на соблюдении всех мер безопасности, особенно важных в условиях квестов. Среди наиболее важных аспектов пожарной безопасности в квест-комнатах следует выделить:

  • Наличие и исправное функционирование системы пожарной сигнализации и пожаротушения.
  • Обучение персонала действиям в чрезвычайной ситуации.
  • Соблюдение правил электробезопасности и прочих мер по предотвращению пожаров.

Помимо вопросов пожарной безопасности, прокуратура обращает внимание на соответствие квест-комнат всех требований трудового законодательства. Каждый сотрудник должен иметь подписанный трудовой договор, а рабочее время и условия труда должны соответствовать закону.

Кроме того, прокуратура проверяет условия пребывания посетителей квестов. Важно, чтобы все игровые элементы были безопасными, а персонал обеспечивал необходимую помощь и поддержку во время проведения квеста.

 

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