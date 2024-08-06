Когда дадут воду в Очамчире в Абхазии?

Воду, пропавшую утром из-за аварии на водопроводе в абхазской Очамчире, снова дадут после ликвидации последствий инцидента. Планируется, что это произойдет сегодня вечером.

Вода совсем скоро снова пойдет из кранов в домах в Очамчире – городе в восточной части Абхазии, рассказали в "Водоканале".

Напомним, подача воды была остановлена сегодня утром. После обнаружения проблемы коммунальные службы сразу занялись ремонтов.

Днем подробности ЧП рассказал глава районного "Водоканала" Авдений Джопуа.

Он пояснил, что отсутствие водоснабжения связано с выходом из строя одной из труб, передает Sputnik Абхазия. Специалисты уже чинят водопровод. Предполагается, что они закончат работу и подача воды будет восстановлена сегодня вечером.