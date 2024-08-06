Авария оставила без воды абхазскую Очамчиру

Сегодня утром на водоводе, снабжающем питьевой водой абхазскую Очамчиру, произошла авария, оставившая без водоснабжения весь город – над ее устранением уже работают ремонтные бригады "Волоканала".

Абхазская Очамчира сегодня утром осталась без питьевой воды – случилось это из-за аварии на водопроводе, снабжающем районный центр республики, сообщает Tekegram-канал городского МУП "Водоканал".

"В связи с аварией на водопроводе, в г.Очамчира прекращена подача питьевой воды. Ремонтная бригада занимается устранением проблемы и делает все, для того, чтобы в кратчайшие сроки подать воду населению. Приносим свои извинения за доставленные неудобства"

- МУП "Водоканал" Очамчиры

Конкретные сроки завершения ремонтных работ пока не называются.

С водой в курортном городе всегда были проблемы: в конце прошлого 2023 года власти завершили модернизацию городского водозабора, построенного в 1976 году и давно нуждавшегося в капитальном ремонте. До этого воду в городе подавали с перебоями и по графику.