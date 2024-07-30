Ливень оставил часть Северной Осетии без воды

После продолжительных ливней несколько населенных пунктов Северной Осетии остались без воды. Наиболее пострадал Моздокский район. На месте ведутся восстановительные работы.

В Северной Осетии несколько населенных пунктов Моздокского района оказались отрезаны от водоснабжения и электроэнергии из-за сильного ливня, вызвавшего разрушения и затопления. Одним из наиболее пострадавших районов стал Моздок. На местах ведутся восстановительные работы, налажен подвоз воды к жилым домам.

«В Моздокском районе прошел сильный дождь с ветром, который вызвал повреждения в нескольких населенных пунктах. Были повалены деревья, в отдельных районах отсутствует электроснабжение и водоснабжение»

– ЕДДС района

В результате затоплений было повреждено множество трансформаторных подстанций и линий электропередач. На многих участках вода размывала почву, что приводило к обрушению опор и нарушению целостности электросетей. Это повлекло за собой масштабные отключения электричества во многих населенных пунктах. В Моздокском районе ситуация оказалась особенно сложной, так как именно здесь сосредоточено много жизненно важных объектов инфраструктуры.

Повреждение водопроводных систем также стало одной из главных проблем, вызванных наводнением. Центральные и локальные водопроводы оказались под угрозой разрушения из-за оказавшегося под сильным давлением воды.