Вестник Кавказа

Кубань массово осталась без воды

Кубань массово осталась без воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 56 тыс человек остались без воды в Апшеронском районе в связи с аварией на магистральном водоводе. Восстановительные работы уже начаты, организован подвоз воды населению.

В Апшеронском районе Краснодарского края из-за аварии на магистральном водоводе более 56 тыс человек, в том числе 14 тыс детей, остались без воды.

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе 500 мм в районе села Черниговское 6 августа 2024 года будет ограничено водоснабжения населенных пунктов Апшеронского района»

– ЕДДС Апшеронского района

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий ЧП, кроме того, организованы временные источники водоснабжения.

В настоящее время причины случившегося уточняются. Как правило, они разнообразны и могут выступать комплексно – от естественного износа оборудования до человеческого фактора.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1375 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Более 10 человек пострадали в смертельном ДТП на трассе на Кубани

Более 10 человек пострадали в смертельном ДТП на трассе на Кубани

Мощный пожар бушует на рынке в Туапсе

Мощный пожар бушует на рынке в Туапсе

Анапа начала борьбу со стихийной торговлей

Анапа начала борьбу со стихийной торговлей

Непогода вынудила закрыть канатные дороги на курортах Сочи

Непогода вынудила закрыть канатные дороги на курортах Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы