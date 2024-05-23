Кубань массово осталась без воды

Более 56 тыс человек остались без воды в Апшеронском районе в связи с аварией на магистральном водоводе. Восстановительные работы уже начаты, организован подвоз воды населению.

В Апшеронском районе Краснодарского края из-за аварии на магистральном водоводе более 56 тыс человек, в том числе 14 тыс детей, остались без воды.

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе 500 мм в районе села Черниговское 6 августа 2024 года будет ограничено водоснабжения населенных пунктов Апшеронского района»

– ЕДДС Апшеронского района

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий ЧП, кроме того, организованы временные источники водоснабжения.

В настоящее время причины случившегося уточняются. Как правило, они разнообразны и могут выступать комплексно – от естественного износа оборудования до человеческого фактора.