Вестник Кавказа

Когда стартует сезон охоты на пернатую дичь на Кубани?

Когда стартует сезон охоты на пернатую дичь на Кубани?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае 17 августа стартует сезон охоты на пернатую дичь. Он продлится до конца года. Получено порядка 100 тыс бланков разрешений.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края объявило дату начала сезона охоты на пернатую дичь в регионе. Информация опубликована на его сайте.

Сезон охоты стартует 17 августа и продлится до конца года. Уже выдано свыше 16 тыс разрешений на дичь, а на все виды охотничьих ресурсов – 36 тыс.

В ведомстве заявили, что порядка 100 тыс бланков разрешений получили охотугодья края.

Отмечается, что охотиться на болотно-луговую дичь можно будет с 1 сентября, а на водоплавающую – с 4 числа.

При этом в министерстве предупредили, что горлица обыкновенная находится в краевой Красной книге, охота на этот вид птицы строго запрещена.

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