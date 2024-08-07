Обязательная дактилоскопия не отпугнет туристов от Турции – АТОР

Турпоток из России в Турцию едва ли упадет из-за обязательной сдачи биометрии при въезде в страну, которая будет введена в скором времени в том числе для туристов, считают эксперты АТОР.

Туристов из России не станет меньше в Турции после запуска обязательной дактилоскопии при въезде в страну, уверены в АТОР.

"Система сбора биометрических данных, которая вводится для контроля иммиграции и коснется в первую очередь приезжих из Сирии, Афганистана, Таджикистана и стран Африки, вряд ли затронет российских туристов"

– Ассоциация

Вице-президент организации по международному туризму, гендиректор Space Travel Артур Мурадян пояснил, что сбор биометрических данных – весьма распространенная практика. Дактилоскопия и прочее нужна для получения шенгенской визы, отпечатки пальцев берут у иностранцев в Америке и Великобритании, а также в Таиланде, требуются они и в ОАЭ, и даже в Занзибаре.

Эксперт констатировал, что введение обязательной сдачи биометрии во всех вышеперечисленных странах никак не отразилось на потоке туристов. Единственная сложность заключается в том, что наладить процесс сбора отпечатков пальцев так, чтобы сканирование занимало минимальное количество времени. Технически это вполне возможно организовать так, чтобы туристы не ощутили никаких неудобств.

Уверен в том, что российские туристы не перестанут выбирать Турцию для отдыха, и координатор Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. По его словам, даже если россиянам и придется сдавать биометрию, то на турпотоке это не отразится, так как процесс будет производиться по новым высокоскоростным технологиям.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в скором времени при въезде в Турцию иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев. По его словам, новшество коснется и туристов. Уточнялось, что полный запуск системы запланирован на 2026 год.