Турция вводит обязательную дактилоскопию

В скором времени все, въезжающие в Турцию, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии – она будет введена для ужесточения контроля за незаконной миграцией, правда, коснется и туристов.

В скором времени все, въезжающие в Турцию, в том числе и с туристическими целями, будут обязаны проходить процедуру снятия отпечатков пальцев (дактилоскопию), сообщил глава МИД страны Али Ерликая, пишет турецкая газета Sabah.

"Министр внутренних дел Ерликая также объявил... о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании"

- Sabah

Такие меры вводятся в рамках борьбы с нелегальной миграцией, они основаны на принципах решения проблемы в ее источнике, эффективных мерах безопасности границ, борьбы с нелегальной трудовой миграцией и эффективного механизма депортации, пояснил министр.

В меньшей степени, но все же это затронет и туристов – сейчас в стране действует безвизовый въезд для граждан 95 стран, но и здесь есть вопросы.

"Человек приезжает как турист и путешествует 6 месяцев. Потом говорит: "Я хочу получить вид на жительство". Наша политика такова: …если вы приехали как турист, вы не можете сказать: "Я хочу быть пастухом". Отправляйтесь в свой родной город, подайте заявку на разрешение на работу оттуда, и по вам будет принято решение"

- Ерликая

Сейчас в стране зарегистрировано 4 млн 437 тыс 329 иностранцев, 3 млн 103 тыс из них – сирийцы, 1 млн 109 тыс из которых имеют вид на жительство, а 224 тыс из них находятся под международной защитой, напоминает издание.