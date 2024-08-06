Зурабишвили отказалась сегодня награждать грузинских олимпийцев

Сегодня должно было состояться торжественное награждение чемпионов олимпийской сборной Грузии президентом страны Саломе Зурабишвили. Но она отказалась от этого, так как считает, что есть способ сделать это лучше.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила не награждать олимпийских медалистов сегодня вечером. Она предлагает выбрать другой формат празднования успеха сборной на спортивных играх в Париже.

С ее слов, она узнала о награждении, намеченном на восемь вечера, только в час дня и отказалась в нем участвовать. Она назвала несколько причин.

Во-первых, все слишком поспешили решать такой важный вопрос. Во-вторых, успех Грузии на Олимпийских играх объединяет все общество, поэтому надо праздновать всей страной, а не устраивать закрытое мероприятие. И напоследок Зурабишвили отметила, что 8 сентября стартуют Паралимпийские игры. По ее мнению, недопустимо праздновать успех олимпийцев и паралимпийцев отдельно.

Ранее грузинское правительство решило торжественно вручить госнаграды и денежное поощрение спортсменам, завоевавшим медали на парижской Олимпиаде.