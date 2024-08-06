Зурабишвили отказалась сегодня награждать грузинских олимпийцев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила не награждать олимпийских медалистов сегодня вечером. Она предлагает выбрать другой формат празднования успеха сборной на спортивных играх в Париже.
С ее слов, она узнала о награждении, намеченном на восемь вечера, только в час дня и отказалась в нем участвовать. Она назвала несколько причин.
Во-первых, все слишком поспешили решать такой важный вопрос. Во-вторых, успех Грузии на Олимпийских играх объединяет все общество, поэтому надо праздновать всей страной, а не устраивать закрытое мероприятие. И напоследок Зурабишвили отметила, что 8 сентября стартуют Паралимпийские игры. По ее мнению, недопустимо праздновать успех олимпийцев и паралимпийцев отдельно.
Ранее грузинское правительство решило торжественно вручить госнаграды и денежное поощрение спортсменам, завоевавшим медали на парижской Олимпиаде.