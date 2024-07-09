Вестник Кавказа

В крепости Нарын-кала археологи нашли ханский сервиз

Крепость в Дербенте
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Ученые сделали открытие при работах на территории крепости Нарын-кала в Дербенте. Были обнаружены старинные тарелки из разных стран.

Археологические работы в древней крепости Нарын-кала в Дагестане принесли свои плоды, об этом рассказал глава Дербента Ахмед Кулиев.

Раскопки стартовали в июне, работами руководит завотделом средневековой археологии института РАН Владимир Коваль.

"Экспедиция продолжает работу вокруг крестово-купольного сооружения в крепости Нарын-кала. Уже найдены интересные экспонаты XVII века – китайская, персидские и местная тарелки. Как предполагают ученые, они могли использоваться для нужд ханского двора"

– градоначальник

Всего исследователи нашли на данный момент четыре тарелки, предположительно, пользоваться ими мог Фатали-хан, передает РИА Новости.

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