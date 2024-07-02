Канатная дорога соединит пляж Дербента и крепость Нарын-кала

В Дербенте построят канатную дорогу. Она включена в план развития города. Власти Дагестана ведут переговоры по реализации проекта.

Советник градоначальника Дербента Иса Исмаилов сообщил о строительстве канатной дороги в городе. По словам чиновника, ее проложат по концессионному соглашению.

Он отметил, что проект возведения канатки есть в плане развития города, который не раз боролся за получение денежных средств на проект, но получал отказ.

Магомедов подчеркнул, что дагестанские власти уже приступили к переговорам по строительству канатной дороги в городе с компанией «Урбантех».

Советник также заявил, что появление канатной дороги в Дербенте позволит жителям города и туристам добраться с крепости Нарын-кала до пляжа.

Стоит добавить, что протяженность будущей дербентской канатки составит свыше 2,8 тыс м. Пропускная способность – 50 человек в час.