Пространство рынка может превратиться в спорткомплекс в Краснодаре

Администрация Краснодара закрывает городской рынок, на месте которого планируется построить некий социальный объект. По первым идеям мэрии, им станет современная спортплощадка.
В Краснодаре территория старого рынка получит второе дыхание – на его месте откроется современный социальный комплекс, вероятно, со спортивным уклоном, рассказали в администрации города.
«Рынок на Думенко, 13 в Юбилейном микрорайоне давно изжил себя. Поэтому решили использовать территорию более функционально для населения. На месте коммерции появится социальный объект. Мы разрабатываем проект пространства для занятий спортом»
- глава Краснодара Евгений Наумов
Мэр отметил, что не допустит появление нового коммерческого объекта на этой территории. Сейчас ведется проверка пространства – его размеров, коммунальных линий. Также ведется мониторинг мнения местного населения, что они хотят видеть на месте бывшего рынка.