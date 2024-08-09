Вестник Кавказа

Пространство рынка может превратиться в спорткомплекс в Краснодаре

Краснодар
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Администрация Краснодара закрывает городской рынок, на месте которого планируется построить некий социальный объект. По первым идеям мэрии, им станет современная спортплощадка.

В Краснодаре территория старого рынка получит второе дыхание – на его месте откроется современный социальный комплекс, вероятно, со спортивным уклоном, рассказали в администрации города.

«Рынок на Думенко, 13 в Юбилейном микрорайоне давно изжил себя. Поэтому решили использовать территорию более функционально для населения. На месте коммерции появится социальный объект. Мы разрабатываем проект пространства для занятий спортом»

- глава Краснодара Евгений Наумов

Мэр отметил, что не допустит появление нового коммерческого объекта на этой территории. Сейчас ведется проверка пространства – его размеров, коммунальных линий. Также ведется мониторинг мнения местного населения, что они хотят видеть на месте бывшего рынка.

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