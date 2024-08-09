Пожар в Тбилиси: горит торговый центр

В районе Глдани в Тбилиси горит верхний этаж торгового центра. Причина возгорания и его масштаб еще неизвестны.
В грузинской столице загорелся торговый центр «Мариами». Он располагается в административной районе Глдани около метро «Театр Ахметели», рассказали грузинские медиа.
Очаг возгорания находится на самом высоком этаже.
Подробности о причине пожара и пострадавших еще неизвестна.
Пожарники вывели всех сотрудников торгового центра и его посетителей. Тушение пламени продолжается.
В начале августа в грузинской столице случился еще один пожар. Севернее железнодорожного вокзала на склоне загорелись старые покрышки. Дым от возгорания перепугал туристов и местных жителей.