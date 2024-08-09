Вестник Кавказа

Пожар в Тбилиси: горит торговый центр

Пожар в Тбилиси: горит торговый центр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В районе Глдани в Тбилиси горит верхний этаж торгового центра. Причина возгорания и его масштаб еще неизвестны.

В грузинской столице загорелся торговый центр «Мариами». Он располагается в административной районе Глдани около метро «Театр Ахметели», рассказали грузинские медиа.

Очаг возгорания находится на самом высоком этаже.

Подробности о причине пожара и пострадавших еще неизвестна.

Пожарники вывели всех сотрудников торгового центра и его посетителей. Тушение пламени продолжается.

В начале августа в грузинской столице случился еще один пожар. Севернее железнодорожного вокзала на склоне загорелись старые покрышки. Дым от возгорания перепугал туристов и местных жителей.

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