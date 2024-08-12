Вестник Кавказа

Максим Шевченко: Будущее Центральной Азии, Азербайджана и России — анализ статьи Токаева

Историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко обсудили значимость статьи, процессы протекающие сегодня в регионе, и сотрудничество России с тюркским миром.  «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа». 

Президент Казахстана Касым—Жомарт Токаев опубликовал статью «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию», в которой перечислил достижения региона за годы независимости и призвал консолидировать усилия по выработке общих механизмов в области экономики и безопасности. Также Токаев предложил центральноазиатским странам сформировать особую идентичность. Публикация материала была приурочена к встрече лидеров стран Центральной Азии с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

 

 

 

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