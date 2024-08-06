Вестник Кавказа

Непотушенная сигарета привела к смертельному пожару на Ставрополье

Непотушенная сигарета привела к смертельному пожару на Ставрополье
© Фото: МЧС по Ставропольскому краю
Ужасная и в то же время типичная трагедия произошла на Ставрополье: в частном доме случился пожар из-за непотушенной сигареты. Один из жителей погиб.

Частный жилой дом загорелся в станице Подгорная на Ставрополье. Постройку почти полностью уничтожил пожар, оставив лишь обугленные стены. Об этом рассказали в местном отделении МЧС.

"Загорелся частный дом в Георгиевском МО ст. Подгорная. Жители соседнего дома увидели дым из окон и сразу же вызвали пожарных"

- МЧС по Ставропольскому краю

На место оперативно прибыла группа пожарных и спецтехника. К этому времени пожар разросся до 100 кв м. Как только они смогли справиться с пламенем, то обнаружили тело погибшего мужчины.

Сотрудники ведомства предполагают, что причиной пожара стала зажженная сигарета.

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