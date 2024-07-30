В Адыгее тушат пожар в складском ангаре

Сегодня утром в поселке Чекут Теучежского района Адыгеи загорелся складской ангар и деревянные поддоны в нем – огонь охватил площадь в 900 квадратных метров, благодаря слаженным действиям огнеборцев его удалось быстро локализовать.

В Адыгее сегодня утром вспыхнул пожар в складском ангаре, от которого загорелись деревянные поддоны на открытой площадке, , сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Республике Адыгея ликвидируют крупный пожар. Горит складской ангар и деревянные поддоны на открытой площадке в поселке Чекут Теучежского района. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров"

- МЧС России

На место возгорания немедленно были направлены подразделения спасателей, благодаря слаженным действиям которых огонь удалось оперативно локализовать к 5:47 мск.

Сейчас тушением возгорания занимаются 28 огнеборцев и восемь единиц техники, информации о пострадавших нет.