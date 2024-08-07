Вестник Кавказа

В пожаре на Кубани погибла женщина

В пожаре на Кубани погибла женщина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Кропоткине произошел пожар в частном доме. Хозяйка дома погибла, ее тело нашли пожарные. Ведется следственная проверка.

Пожар со смертельным исходом произошел накануне в Кропоткине в Краснодарском крае.

Возгорание в частном доме на улице Максима Горького случилось в вечернее время. Пожарная бригада получила вызов в 20.22, специалисты оперативно прибыли на место ЧП и справились с огнем. В горевшем доме найдено тело женщины, 59-летней хозяйки дома.

Точная причина пожара пока не установлена, ведется проверка. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу для того, чтобы выяснить причину смерти.

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