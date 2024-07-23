На сбившего пенсионерку электросамокатчика завели уголовное дело в Сочи

На 33-летнего жителя Сочи завели уголовное дело. Ранее он сбил пенсионерку, которая попала в больницу от полученных травм. Следователи продолжают разбираться в деталях.

Сочинский гонщик на электросамокате стал фигурантом уголовного дела. Накануне он сбил пешехода, который из-за травм был госпитализирован, рассказали в СК России по Кубани.

Водителем самоката оказался 33-летний мужчина. Он врезался в пенсионерку и сбил ее с ног на Донской улице Сочи 15 августа. Женщина получила сильные травмы и попала в больницу, где ей оказали помощь врачи.

Специалисты из следственного управления еще уточняют детали произошедшего. На мужчину уже завели дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Напомним, что в конце июля только за одну неделю было оштрафовано более 35 человек за нарушение правил ПДД на электросамокатах. Водители этого транспорта – самые уязвимые участники дорожного движения. ДТП с их участием увеличилось в 2 раза на Кубани за последний год.